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Японская компания видеоигр Nintendo закрыла работу российского отделения

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Россия, Среда 31 мая 2023 22:58
Японская компания видеоигр Nintendo закрыла работу российского отделения Фото: Nintendo (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Учитывая экономические прогнозы, компания Nintendo of Europe приняла решение свернуть деятельность своего российского отделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Nintendo.

"В начале 2022 года компания Nintendo приостановила отгрузку товаров в Россию, а цифровой магазин Nintendo eShop был переведен на техническое обслуживание из-за прекращения обработки транзакций в рублях платежными сервисами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках усилий по выполнению уже существующих обязательств перед клиентами российская версия Nintendo eShop будет работать в ограниченном режиме.

В ближайшем будущем, начиная с 31 мая 2023 года, российские клиенты, имеющие учетную запись Nintendo, смогут повторно загружать ранее приобретенный цифровой контент.

Однако будет невозможно создавать новые учетные записи Nintendo, указав в настройках в качестве страны Россию. Платежная информация, связанная с учетными записями Nintendo, такая, как данные кредитной карты или данные учетной записи PayPal, была удалена из соображений безопасности.

Nintendo

Японская компания, специализирующаяся на создании видеоигр и игровых систем со штаб-квартирой в Киото.

Компания получила международное признание после выпуска игры Donkey Kong в 1981 году, а также игровой системы Nintendo Entertainment System и игры Super Mario Bros. в 1985 году.

С тех пор Nintendo выпустила несколько самых успешных игровых систем, таких как Game Boy, Super Nintendo Entertainment System, Nintendo DS, Wii и Nintendo Switch. Nintendo имеет множество дочерних компаний в Японии и за рубежом.

Напомним, что немецкая страховая компания Allianz завершила сделку по продаже своих активов в России. В настоящее время ими владеет местная фирма "Интерхолдинг".

Кроме того, мы писали, что Hitachi Energy объявила о завершении продаж своего российского бизнеса местному менеджменту.

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