Євросоюз готовий виділити Україні 500 млн євро допомоги

Євросоюз готовий виділити другий транш Четвертої програми макрофінансової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро. Про це заявили президент Європейської ради Дональд Туск та президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер після саміту Україна-ЄС, передає РБК-Україна із посиланням на сайт Міністерства закордонних справ.

Європейські високопосадовці зазначили, що кошти будуть виділені, як тільки Україна виконає певні умови. Зокрема, йдеться про підтримання Україною макроекономічної стабільності, реалізації програми МВФ, виконання усіх заходів у рамках Програми макрофінансової допомоги ЄС.

Також ЄС чекає підтримання незалежності Національного банку України та стабільності фінансового сектора.

Нагадаємо, наприкінці 2018 року Україна отримала від Міжнародного валютного фонду перший транш кредиту на суму 1,4 млрд доларів за новою програмою stand-by, яка загалом складає 3,9 млрд доларів.