Євросоюз готовий посилити санкції проти Венесуели, - МЗС Німеччини

За словами Хайко Маасу, ЄС повинен ввести додаткові санкції

Европейский союз должен продолжать оказывать давление на Венесуэлу и в случае необходимости ввести дополнительные санкции. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью воскресной газете Tagesspiegel am Sonntag.

По его словам, Евросоюз поддерживает оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо.

"Важно, чтобы международное давление оставалось высоким. Мы в ЕС готовы ввести дополнительные санкции, если это потребуется. Мы не будем участвовать в игре по затягиванию времени, которую начал Мадуро. Наша поддержка Хуана Гуайдо непоколебима", - сказал министр.

Напомним, ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал жителей Венесуэлы пройти маршем к столице страны Каракасу. В субботу, 9 марта, во время своего выступления перед сторонниками в Каракасе, Гуайдо заявил, что хочет совершить поездку по Венесуэле, после чего объявит дату марша.

Как писало РБК-Украина, в Венесуэле до сих пор продолжаются масштабные перебои с электроснабжением, которые начались в пятницу, 8 марта. Критическая ситуация наблюдается в клиниках, которые не обеспечены собственными электрогенераторами.