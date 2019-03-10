ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гуайдо закликав до маршу на Каракас

Новини » Політика    10.03.2019 - 10:11
Гуайдо закликав до маршу на Каракас
Фото: Хуан Гуайдо (gettyimages.com)

Дату маршу лідер опозиції оголосить після поїздки Венесуелою

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо закликав жителів Венесуели пройти маршем до столиці країни Каракасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, у суботу, 9 березня, під час свого виступу перед прихильниками в Каракасі, Гуайдо заявив, що хоче здійснити поїздку по Венесуелі, після чого оголосить дату маршу.

"Ми всі прийдемо в Каракас", - заявив Гуайдо.

Лідер опозиції зазначив, що за необхідності він буде розраховувати на зовнішнє втручання.

За словами Гуайдо, конституція Венесуели дозволяє не тільки участь венесуельських військових в закордонних операціях, але й "іноземців - на території країни".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у венесуельській столиці Каракасі відбулися масові демонстрації проти президента країни Ніколаса Мадуро, на які вийшли тисячі людей. Під час демонстрацій лідер опозиції Хуан Гуайдо звернувся до демонстрантів і закликав не здаватися до тих пір, "поки ми не здобудемо свободу".

Як писало РБК-Україна, у Венесуелі досі тривають масштабні перебої з електропостачанням, які почалися у п'ятницю, 8 березня. Критична ситуація спостерігається в клініках, які не забезпечені власними електрогенераторами.

У результаті протестів у Алжирі постраждали 200 осіб У Сербії знову протестували проти президента Вучича
Новини України протестмаршВенесуэла
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся