Гуайдо закликав до маршу на Каракас

Фото: Хуан Гуайдо (gettyimages.com)

Дату маршу лідер опозиції оголосить після поїздки Венесуелою

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо закликав жителів Венесуели пройти маршем до столиці країни Каракасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, у суботу, 9 березня, під час свого виступу перед прихильниками в Каракасі, Гуайдо заявив, що хоче здійснити поїздку по Венесуелі, після чого оголосить дату маршу.

"Ми всі прийдемо в Каракас", - заявив Гуайдо.

Лідер опозиції зазначив, що за необхідності він буде розраховувати на зовнішнє втручання.

За словами Гуайдо, конституція Венесуели дозволяє не тільки участь венесуельських військових в закордонних операціях, але й "іноземців - на території країни".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у венесуельській столиці Каракасі відбулися масові демонстрації проти президента країни Ніколаса Мадуро, на які вийшли тисячі людей. Під час демонстрацій лідер опозиції Хуан Гуайдо звернувся до демонстрантів і закликав не здаватися до тих пір, "поки ми не здобудемо свободу".

Як писало РБК-Україна, у Венесуелі досі тривають масштабні перебої з електропостачанням, які почалися у п'ятницю, 8 березня. Критична ситуація спостерігається в клініках, які не забезпечені власними електрогенераторами.