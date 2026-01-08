Как пишет Urgewald, в 2025 году более 15 млн тонн СПГ из Ямала было доставлено через арктический лед в порты ЕС, что принесло Кремлю примерно 7,2 млрд евро.

В отчете организации отмечается, что хоть Европа сократила поставки газа по трубопроводу из России после полномасштабного вторжения в Украину, доля ЕС в мировых поставках СПГ из Ямала в прошлом году увеличилась до 76,1% с 75,4% в 2024 году.

Также, по данным Urgewald, одна из двух европейских судоходных компаний, которые обеспечивают логистическую поддержку Ямальского СПГ, - британская Seapeak. Seapeak перевезла 37,3% этого вида СПГ, а греческая Dynagas - 34,3%.

Одиннадцать из четырнадцати специализированных ледокольных танкеров Arc7, перевозящих СПГ с Ямала, принадлежат Seapeak и Dynagas.

"В текущей геополитической ситуации мы не можем позволить еще один год соучастия. Мы не просто клиенты, мы - ключевая инфраструктура, которая поддерживает этот проект. Каждый груз, разгруженный в порту ЕС, - это прямой вклад в военный бюджет, который финансирует убийства в Украине. Мы должны прекратить подпитывать энергоприбыль России", - сказал специалист по энергетике и санкциям Urgewald Себастьян Реттерс.

Завод "Ямал" зависит от доступа к европейским портам и использования ледокольных СПГ-танкеров класса Arc7, построенных специально для этого проекта. Без разгрузки или перевалки в портах ЕС, включая Зебрюгге в Бельгии, суда должны были бы идти гораздо более длинными маршрутами.