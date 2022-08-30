Євросоюз має покінчити з будь-якою залежністю від Росії, - МЗС Румунії

Європейський союз повинен покінчити з будь-якою залежністю від Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Румунії Богдана Ауреску перед сьогоднішньою зустріччю глав МЗС країн ЄС.
За його словами, відносини між Росією і Євросоюзом будуть залежати від розвитку ситуації в Україні. При цьому Бухарест підтримує призупинення спрощеного візового режиму та відкритий до обмежень на видачу туристичних віз.
"Ми не можемо повернутися до звичних відносин з Росією. Зараз рано оцінювати майбутнє відносин між ЄС і Росією, тому що це залежить від розвитку подій в Україні. Але одне зрозуміло: ми повинні покінчити з будь-якою залежністю від Росії", - зазначив Ауреску.
Нагадаємо, за даними EUObserver, ЄС обговорює можливість зберегти спрощений візовий режим для росіян до 25 років.
Сьогодні Німеччина офіційно запропонувала Євросоюзу призупинити дію спрощеного режиму.
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