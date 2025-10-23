Евросоюз делит будущий кредит Украине: на что пойдут 140 млрд евро, - Politico

Европа спорит о кредите на вооружение Украины

Европейские страны пока не договорились, предоставлять ли Украине кредит в 140 млрд евро на закупку оружия для борьбы с Россией. Но споры уже разгорелись вокруг того, на каких условиях эти средства будут выданы.

Три крупнейшие экономики ЕС - Франция, Германия и Италия - предлагают сделать так, чтобы как можно больше из этих денег возвращалось в оборонную промышленность самого Европейского Союза, а не уходило за океан.

Ожидается, что напряжение усилится на саммите лидеров ЕС в Брюсселе в 22 октября. Там главы правительств и президенты поручат Еврокомиссии подготовить юридическое предложение по кредиту.

Париж и Берлин хотят укрепить оборонную промышленность ЕС

Многие детали будущего кредита пока не согласованы. Однако споры уже идут о том, стоит ли вводить условия по его использованию. Кредит планируется профинансировать за счет замороженных российских активов, а его средства направить как на военные нужды Украины, так и на поддержку бюджета.

Франция, а также в меньшей степени Германия и Италия, выступают за то, чтобы кредит использовался для закупки европейского вооружения. Эта идея была впервые озвучена канцлером Германии Фридрихом Мерцем в статье для Financial Times в сентябре.

"Такая масштабная программа должна также способствовать укреплению и развитию европейской оборонной промышленности", - написал он. "Это послужит как нашей коллективной безопасности, так и европейскому суверенитету".

Север и Восток Европы против ограничения

Против выступают Нидерланды, а также скандинавские и балтийские страны. Они настаивают, что Украина должна иметь полную свободу распоряжаться средствами - включая возможность закупать оружие у американских компаний.

После давления со стороны Берлина и Парижа в проекте итоговых выводов саммита уже содержится пункт о "важности укрепления европейской оборонной промышленности" за счет кредита. Однако критики считают, что такой подход выглядит лицемерно.

"Если цель состоит в том, чтобы Украина могла продолжать борьбу, критерии должны оставаться открытыми", - заявил один из высокопоставленных дипломатов ЕС.

Украина должна иметь свободу выбора оружия

По мнению оппонентов, введение принципа "Покупай европейское" не позволит Киеву закупать критически важное вооружение, например системы ПВО Patriot, которые производятся только в США.

"Я надеюсь, что они смогут покупать все больше оружия в Европе, но мы понимаем, что у нас просто нет всех нужных возможностей и видов вооружения. Поэтому им должно быть разрешено закупать и в США, если это необходимо", - сказал премьер-министр Финляндии Петтэри Орпо в интервью Politico.

Разногласия по этому вопросу проявились еще на прошлой неделе во время ужина министров обороны ЕС.

Украина может использовать кредит и на американское оружие

Бывший министр обороны Литвы Довиле Шакалиене, которая на днях ушла в отставку из-за разногласий с премьером по оборонному бюджету, также поддержала идею разрешить использование кредита для закупки американского вооружения.

"Если мы можем использовать этот кредит как репарацию для финансирования того, что Украине нужно больше всего, это прекрасно. Особенно если он поможет закрыть самые срочные потребности Украины, включая американские системы вооружения", - сказала она.

Она также напомнила об инициативе НАТО под названием Prioritized Ukraine Requirements List, в рамках которой США продают Украине оружие, если европейские союзники оплачивают поставки.