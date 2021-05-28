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Євросоюз не визнаватиме результати президентських виборів в Сирії, - Боррель

Автор: РБК-Україна

В Євросоюзі не збираються визнавати результати президентських виборів в Сирії. Ці вибори не були "ні вільними, ні чесними".

Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, пише DW.

Боррель переконаний, що ці вибори не принесуть нічого в врегулювання конфлікту в Сирії і не приведуть до нормалізації відносин між світовою спільнотою і сирійським режимом.

Нагадаємо, в ніч на 28 травня оголосили, що президент Сирії Башар Асад переміг на виборах глави держави. Він нібито набрав понад 95% голосів.

Раніше міністри закордонних справ Великої Британії, США, ФРН, Франції та Італії закликали міжнародну спільноту не визнавати майбутні президентські вибори в Сирії.

"Ми засуджуємо рішення режиму Асада провести вибори поза рамками, встановленими резолюцією 2254 Ради безпеки ООН, і приєднуємося до голосів сирійців, включно з голосами представників громадянського суспільства і сирійської опозиції, які назвали це голосування незаконним", - йдеться в їхній спільній заяві.

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