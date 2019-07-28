У "Євросолідарності" вважають безпідставним рішення суду про перерахунок голосів на 119 окрузі

Ілюстративне фото (eurosolidarity.org)

В політсилі заявили про незаконні спроби позбавити депутатського мандату Михайла Бондаря

У "Європейській солідарності" вважають безпідставним рішення Львівського адміністративного суд про перерахунок голосів на 119 окрузі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву партії.

"Рішення Львівського адміністративного суд про абсолютно безпідставний перерахунок голосів у 119-му виборчому окрузі - це зухвала спроба відібрати чесну і законну перемогу у воїна АТО, героя війни Михайла Бондаря на користь львівських олігархів, партнерів одного з лідерів проросійської партії Віктора Медведчука. Опонент Михайла Бондаря Орест Кавецький є членом родини партнерів Медведчука і балотувався до Верховної ради від партії "Слуга народу", - йдеться у заяві.

У партії наголосили, що ні в день голосування, ні пізніше не зафіксовано жодного акту про порушення виборчого процесу. Попри це, "не маючи жодних правових підстав, львівський суд ухвалив рішення про перерахунок голосів".

"Європейська солідарність" нагадує, що забезпечення проведення чесної та прозорої виборчої кампанії є одним із обов’язків новообраної влади, - так як це було забезпечено під час президентських виборів у 2014-му та 2019-му роках, а також під час парламентських виборів у 2014-му році. Натомість в Україну повертаються "виборчі традиції" епохи Януковича, коли грубі порушення під час волевиявлення замовчуються, а перемога у чесному змагальному процесі просто крадеться через рішення підконтрольних судів", - йдеться у заяві.

"Євросолідарність" вимагає від влади забезпечити неухильне дотримання законодавства України та міжнародних стандартів, а від правоохоронних органів - надати правову оцінку діям "політичних рейдерів".