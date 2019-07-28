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В "Евросолидарности" считают безосновательным решение суда о пересчете голосов на 119 округе

Новости » Выборы 2019    28.07.2019 - 18:35
В "Евросолидарности" считают безосновательным решение суда о пересчете голосов на 119 округе
Иллюстративное фото (eurosolidarity.org)

В политсиле заявили о незаконных попытках лишить депутатского мандата Михаила Бондаря

В "Европейской солидарности" считают безосновательным решение Львовского административного суда о пересчете голосов на 119 округе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление партии.

"Решение Львовского административного суда о совершенно беспочвенном пересчете голосов в 119-м избирательном округе - это наглая попытка отобрать честную и законную победу у воина АТО, героя войны Михаила Бондаря в пользу львовских олигархов, партнеров одного из лидеров пророссийской партии Виктора Медведчука. Оппонент Михаила Бондаря Орест Кавецкий является членом семьи партнеров Медведчука и баллотировался в Верховную раду от партии "Слуга народа", - говорится в заявлении.

В партии подчеркнули, что ни в день голосования, ни позже не зафиксировано ни одного акта о нарушениях избирательного процесса. Несмотря на это, "не имея никаких правовых оснований, львовский суд принял решение о пересчете голосов".

"Европейская солидарность" напоминает, что обеспечение проведения честной и прозрачной избирательной кампании является одной из обязанностей новоизбранной власти, - так как это было обеспечено во время президентских выборов в 2014-м и 2019-м годах, а также во время парламентских выборов в 2014-м году. Вместо этого в Украину возвращаются "избирательные традиции" эпохи Януковича, когда грубые нарушения во время волеизъявления замалчиваются, а победа в честном состязательном процессе просто крадется через решения подконтрольных судов", - говорится в заявлении.

"Евросолидарность" требует от власти обеспечить неукоснительное соблюдение законодательства Украины и международных стандартов, а от правоохранительных органов - дать правовую оценку действиям "политических рейдеров".

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