В "Євросолідарності" звернулися до Уповноваженої з прав людини щодо порушень у справі генерала Павловського

Народні депутати з фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко і Іванна Климпуш-Цинцадзе разом з дружиною генерала Ігоря Павловського , Ольгою звернулися до Уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денисової. Вони повідомили Уповноважену про брутальні порушення прав генерала Ігоря Павловського і закликали вжити заходів з огляду на його проблеми зі здоров’ям.

Голова парламентського комітету з питань інтеграції України та ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила на неприпустимості порушення прав людини, які сьогодні допускає слідство у цій справі.

"Ми звернулися до омбудсмена із тим, щоб максимально офіс Уповноваженої працював, моніторив і брав участь у слідстві проти генерала Павловського, Шандри та інших фігурантів цієї справи. Оскільки ми бачимо, наскільки системно порушуються права людей, яких сьогодні звинувачують у тих чи інших злочинах. Офіс уповноваженої вже почав підключатися. Це добре. Очевидно будуть далі моніторити, оскільки там є проблеми із здоров’ям Павловського. Тільки вчора до нього допустили лікарів. Важливо, що ця справа буде поставлена на контроль Уповноваженої", - сказала вона.

Вона додала, що адвокатами генерала Павловського подане подання в Європейський суд з прав людини.

"Це передбачає включення Офісу омбудсмена. Ми отримали запевнення, що присутність її представників на цьому судовому процесі буде забезпечена. На жаль, сьогодні в Україні таких судових процесів різної ваги і резонансу є багато. Тому збільшується навантаження на Офіс омбудсмена", - зазначила нардеп.

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко підкреслила, що у справі "Кузні на Рибальському" щодо підозрюваних фактично застосовуються психологічні тортури.

"Як депутатський запит спрямували Уповноваженій інформацію про порушення прав людини, порушення права на захист здоров’я, надання медичної допомоги, психологічний тиск і по суті психологічні тортури. І по суті відмову в праві на апеляцію в суді генерала Павловського, директора заводу Шандри, яких не привозять на суд, не приходять прокурори, не надають відповідної медичної допомоги", - наголосила вона.

Дружина генерала Павловського, Ольга повідомила, що після численних звернень до слідства, Уповноваженої з прав людини і суспільного розголосу до Ігоря Павловського 1 вересня врешті решт допустили лікарів.

"Всі медичні висновки, які ми передавали в судові засідання щодо його стану здоров’я, підтвердились. Це доводить, що нічого вигаданого не було з того, що подавалося на розгляд судді Волкової. Нам не заперечили доступ лікарів до СІЗО. Тому я зараз буду спілкуватися з лікарем, який готовий зайти в СІЗО, візьму список аналізів, які необхідні до його входу туди зробити. Аналізи ми робимо у відкритій лабораторії. Я сподіваюсь, що апеляційний суд почує, що йому потрібна медична допомога. В понеділок на засіданні він був з таблетками, і у вівторок. Його стан не найкращий. Він занадто високо цінує військову честь, щоб обманювати щодо свого здоров’я", - зазначила вона.

Ольга Павловська пояснила, що суть скарги, щоб Офіс омбудсмена втрутився в ситуацію з наданням медичної допомоги, якої де факто не було протягом двох місяців, і можливо взяв під контроль незаконні дії щодо продовження його перебування під вартою.

"Тому що адвокати під час засідання просили суддю врахувати стан здоров’я Павловського і змінити йому запобіжних захід хоч би на домашній арешт. Це дасть можливість медикам зі шпиталю для військовослужбовців приїжджати і робити вдома крапельниці", - додала вона. - Офіс омбудсмена пообіцяв розібратися і контролювати ситуацію зі здоров’ям Ігоря Валентиновича в СІЗО".