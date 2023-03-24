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"Евросолидарность" призывает признать погибших в первые дни войны бойцов терробороны участниками боевых действий

Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Сергей Новиков

Депутаты "Европейской солидарности" предлагают специальную процедуру получения статуса участников боевых действий для бойцов территориальной обороны, погибших в первые дни после 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сопредседателя фракции Ирину Геращенко в Facebook.

"В первые дни полномасштабного вторжения тысячи мужчин и женщин выстроились в очереди в военкомат и записались в отряды ТРО. Из-за бюрократических проволочек, стремительности событий, а иногда и откровенной измены, некоторых даже не успели поставить на учет, только выдали автомат защищать свой город. Ребята выдали автомат защищать свой город. , которых кафиры расстреляли в Сиреневой Гае в Херсоне, из-за быстрого захвата города и бегства некоторых силовиков не успели даже оформить документы как члены ТРО, но они как раз и являются символом терробороны, тех, кто взял оружие и не убежал, а до последнего дыхания давали отпор. врагу", - объяснила Геращенко.

Она отмечает – таких случаев, когда герои погибли, даже не получив еще официального зачисления в бригаду, а только боевое задание от командира, десятки, а может и сотни.

"Должны защитить их память. С коллегами из "Европейской солидарности" зарегистрировали проект Закона № 9130 от 20.03.2023 о внесении изменений в закон Украины "Об основах национального сопротивления" об усилении гарантий прав военнослужащих воинских частей Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Речь идет о правах семей погибших защитников, которые во время полномасштабного вторжения не успели или не смогли официально оформить документы", - добавила нардеп.

Напомним, ранее стало известно, что Великобритания пообещала передать Украине снаряды с обедненным ураном для Challenger 2. Они более эффективны для уничтожения техники.

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