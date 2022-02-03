У Європи є шанс взяти під контроль поширення COVID-19, - ВООЗ

"Я хотів би повторити свою тверду заяву, яка дійсно відноситься до правдоподібної кінцевої точки пандемії - не для того, щоб сказати, що все вже закінчилося - але щоб підкреслити, що в Європейському регіоні існує унікальна можливість взяти під контроль передачу вірусу", - заявив Клюге.

Він підкреслив, що взяти під контроль передачу вірусу можна буде через Збіг трьох елементів:

великий капітал вакцинного і природного імунітету, створеного штамом "Омікрон";

сприятлива сезонна пауза в міру виходу з зими;

більш низький ступінь тяжкості варіанту "Омікрон", який в цей час добре зарекомендував себе.

Клюге додав, що досі такий контекст не спостерігався в пандемії, і він залишає можливість для тривалого періоду спокою і набагато більш високого рівня захисту населення від будь-якого повторного сплеску передачі коронавірусу.

"Цей період підвищеного захисту слід розглядати як "припинення вогню", яке може принести нам міцний мир", - підкреслив Клюге.