RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Європи є шанс взяти під контроль поширення COVID-19, - ВООЗ

Автор: Валерія Поліщук

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге заявив, що у Європи є шанс взяти під контроль поширення коронавірусу. При цьому він додав, що в Європі не знижується рівень захворюваності COVID-19, проте смертність від вірусу вийшла на плато.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Клюге в Twitter.

"Я хотів би повторити свою тверду заяву, яка дійсно відноситься до правдоподібної кінцевої точки пандемії - не для того, щоб сказати, що все вже закінчилося - але щоб підкреслити, що в Європейському регіоні існує унікальна можливість взяти під контроль передачу вірусу", - заявив Клюге.

Він підкреслив, що взяти під контроль передачу вірусу можна буде через Збіг трьох елементів:

  • великий капітал вакцинного і природного імунітету, створеного штамом "Омікрон";
  • сприятлива сезонна пауза в міру виходу з зими;
  • більш низький ступінь тяжкості варіанту "Омікрон", який в цей час добре зарекомендував себе.

Клюге додав, що досі такий контекст не спостерігався в пандемії, і він залишає можливість для тривалого періоду спокою і набагато більш високого рівня захисту населення від будь-якого повторного сплеску передачі коронавірусу.

"Цей період підвищеного захисту слід розглядати як "припинення вогню", яке може принести нам міцний мир", - підкреслив Клюге.

Нагадаємо, головний санлікар Ігор Кузин прогнозує різкий стрибок захворюваності коронавірусом в Україні під час спалаху "Омікрону". За його словами, вже в лютому можуть захворіти близько 1 мільйона українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусВООЗ