UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

У Европы есть шанс взять под контроль распространение COVID-19, - ВОЗ

Автор: Валерия Полищук

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что у Европы есть шанс взять под контроль распространение коронавируса. При этом он добавил, что в Европе не снижается уровень заболеваемости COVID-19, однако смертность от вируса вышла на плато.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Клюге в Twitter.

"Я хотел бы повторить свое твердое заявление, которое действительно относится к правдоподобной конечной точке пандемии - не для того, чтобы сказать, что все уже закончилось - но чтобы подчеркнуть, что в Европейском регионе существует уникальная возможность взять под контроль передачу вируса", - заявил Клюге.

Он подчеркнул, что взять под контроль передачу вируса можно будет из-за совпадения трех элементов:

  • большой капитал вакцинного и естественного иммунитета, созданного штаммом "Омикрон";
  • благоприятная сезонная пауза по мере выхода из зимы;
  • более низкая степень тяжести варианта "Омикрон", который в настоящее время хорошо зарекомендовал себя.

Клюге добавил, что до сих пор такой контекст не наблюдался в пандемии, и он оставляет возможность для длительного периода спокойствия и гораздо более высокого уровня защиты населения от любого повторного всплеска передачи коронавируса.

"Этот период повышенной защиты следует рассматривать как "прекращение огня", которое может принести нам прочный мир", - подчеркнул Клюге.

Напомним, главный санврач Игорь Кузин прогнозирует резкий скачок заболеваемости коронавирусом в Украине во время вспышки "Омикрона". По его словам, уже в феврале могут заболеть около 1 миллиона украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВОЗКоронавирус