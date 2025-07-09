ua en ru
Ср, 09 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Европу нужно убедить, что намерения РФ - не просто слова, - Науседа

Среда 09 июля 2025 00:00
UA EN RU
Европу нужно убедить, что намерения РФ - не просто слова, - Науседа Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Необходимо стремиться убедить союзников в том, что агрессивные намерения России - не риторика, а реальность.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.lt.

По его словам, Литва должна и впредь стремиться убедить своих союзников, "особенно находящихся западнее или южнее", что агрессивные намерения России - это не просто риторика, а реальность.

"Ни одна европейская страна не может чувствовать себя в безопасности, не будучи готовой", - сказал Науседа.

В ходе встречи с руководителями дипломатических представительств Литвы, президент, в частности, уделил много внимания поддержке Украины и роли Литвы в международных организациях.

"Европе предстоит взять на себя большую ответственность за будущее Украины. Литва готова и далее подавать пример", - заявил глава государства.

Напомним, страны Балтии занимаются подготовкой к вероятным угрозам со стороны России. Науседа ранее подчеркнул, что трем странам необходим комплексный план безопасности.

По мнению министров обороны стран Балтии, в случае прекращения огня в Украине, Кремль начнет активную переброску войск на северо-восток для подготовки к войне с НАТО.

Кроме того, Науседа не ощущает завершения войны в Украине в ближайшее время.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гитанас Науседа
Новости
Зеленский обсудил с послом в США Маркаровой ее отставку, - источники
Зеленский обсудил с послом в США Маркаровой ее отставку, - источники
Аналитика
"Просто нужно выжить". Как война заставила Украину обогнать Европу в военных технологиях
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Просто нужно выжить". Как война заставила Украину обогнать Европу в военных технологиях