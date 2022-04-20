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США Цього тижня оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, - NBC

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Вашингтон, Середа 20 квітня 2022 02:36
США Цього тижня оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, - NBC Американська артилерія (Фото: army.mil)
Автор: Константин Широкун

Адміністрація Байдена готується оголосити цього тижня про ще один суттєвий пакет військової допомоги Україні, повідомили NBC News п'ять офіційних осіб США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Розмір пакету допомоги, як очікується, буде аналогічний 800 мільйонам доларів, про які адміністрація оголосила минулого тижня. За словами офіційних осіб, Джо Байден поки не підписав новий пакет. Адміністрація також може оголосити про нові санкції проти Росії, хоча неясно, чи будуть вони введені на цьому тижні, заявили офіційні особи.

Також офіційні особи США постійно ведуть переговори з союзниками по НАТО, щоб переконати їх направити в Україну більше артилерії та боєприпасів для ефективного відбиття російського наступу на сході України.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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