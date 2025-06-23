Европу накрывает волна экстремальной жары: где горячее всего (карта)

Климатолог и погодный историк Максимилиано Эррера (Maximiliano Herrera) предупреждает граждан об "экстраординарной жаре в Европе".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию эксперта на странице "Extreme Temperatures Around The World" в социальной сети Х (бывшем Twitter).
Согласно информации, опубликованной Эррерой, Европу накрывает чрезвычайная жара, устанавливая "тысячи рекордов".
"Италия - единственное исключение, где ни одного рекорда побито не было", - уточнил эксперт.
Он сообщил также, что рекордная жара продвигается от запада на восток уже "в течение нескольких месяцев".
"В ближайшие дни - снова то же самое: тысячи рекордов от Запада до Востока и снова на Запад", - написал климатолог в воскресенье, 22 июня.
Уже в понедельник, 23 июня, Эррера сообщил о "чрезвычайно теплой ночи" в Германии и рекордных "минимальных температурах" в Испании.
Исходя из обнародованной экспертом модели GFS, в первой половине недели температура воздуха может подняться больше всего в южной и западной Европе.
При этом жарче всего может быть именно в Испании (а также, вероятно, в некоторых регионах Франции).
Между тем ближе к концу месяца жара может охватить больше стран Европы.
Напомним, ранее мы рассказывали, как контрастный май этого года стал почти мировым рекордом и куда принес холодные аномалии.
Кроме того, мы напоминали, чего категорически нельзя делать у воды в жару и как уберечь детей.
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