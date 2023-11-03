Европу атакует невиданный шторм: есть жертвы, непогода надвигается на Польшу

Мощный шторм Киаран накрыл страны Европы в течение последних нескольких дней. В результате непогоды погибли по меньшей мере 10 человек, среди них ребенок из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Rzeczpospolita.
Шторм Киаран, пришедший после шторма Бабет две недели назад, был вызван мощным налетевшим из Атлантики потоком. Шторм принес сильные ливни и мощные ветры со скоростью до 200 км/ч.
Во Франции из-за шторма более 1,2 млн домохозяйств остались без света. Также известно, что погиб водитель грузовика, когда на него упало дерево. По данным МВД Франции, в результате урагана пострадали не менее 15 человек.
Нормандские острова являлись одними из наиболее пострадавших районов Британии. Из-за сильных дождей образовались настоящие наводнения в Северной Ирландии и некоторых частях Британии. Шквальный ветер срывал крыши, выбивал окна и выкорчевывал деревья.
Шторм также накрыл Нидерланды и Бельгию. Там отменили авиарейсы, а людей призывают находиться в домах.
Жертвы
Ураган может усилиться
Хотя жители Франции сообщили, что шторм Киаран уже идет на убыль, для других стран Европы угроза остается. Метеорологи предупреждают о сильных волнах, мощных ветрах и ливнях. Сегодня непогода может дойти до восточной Европы, в частности, до соседней Польши.
Синоптики говорят, что шторм в Польше не повлечет за собой такие последствия, как в других странах, но изменение погоды точно будет ощутимо. Вероятно, страну накроют дожди, ветры до 75 км/ч, а температура воздуха упадет.
Также поляков предупредили о возможных отключениях света из-за непогоды и попросили убрать вещи, которые может отнести ветер.
В субботу, 28 октября, западные, северные и центральные области Украины накрыла непогода. Шквальный ветер вызвал деревопад в ряде регионов. Из-за непогоды проблемы со светом наблюдались в половине областей. Было обесточено более 300 тысяч потребителей.
Кроме того, в Киеве из-за штормового ветра погибли два человека.
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