RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Европе зарегистрировано почти 5 млн беженцев из Украины, - ООН

Фото: в Европе зарегистрировано почти 5 млн украинских беженцев (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

По состоянию на 31 января 2023 года в Европе зарегистрировано около 4 млн 823 тыс украинских беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В конце января эта отметка чуть не достигла отметки в 5 млн, но затем было зафиксировано снижение количества украинцев со статусом беженца в Германии за последние два месяца более чем на 140 тысяч человек.

Сейчас больше всего беженцев со статусом временной защиты находятся в Польше – 1 млн 563 тыс. На втором месте Германия – 881 тыс, а на третьем – Чехия из 485 тыс беженцев.

Напомним, что Норвегия автоматически продлила на год действие вида на жительство для украинцев, оформивших в стране временную защиту.

Недавно РБК-Украина сообщало, что правительство Чехии 11 января приняло решение продлить режим временной защиты для украинцев еще на один год – до марта 2024 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News