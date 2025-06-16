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Потребление нелегальных сигарет в ЕС достигло рекордного уровня. Украина на втором месте, - KPMG

Украина, Понедельник 16 июня 2025 18:22
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Потребление нелегальных сигарет в ЕС достигло рекордного уровня. Украина на втором месте, - KPMG Фото: потребление нелегальных сигарет в ЕС достигло рекордного уровня, на каком месте Украина (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

В 2024 году курильщики в Европейском Союзе (ЕС) потребили 38,9 миллиарда нелегальных сигарет, что на 10,8% больше по сравнению с 2023 годом. Больше всего нелегальных сигарет во Франции, Украина - на втором месте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты свежего исследования KPMG, которое было проведено по заказу Philip Morris Products SA.

Во Франции в прошлом году было потреблено 18,7 млрд нелегальных сигарет, что составляет 37,6% от их общего потребления.

Нидерланды показали наибольший рост доли нелегального рынка сигарет, которая увеличилась на 10,2% и достигла 17,9% от общего потребления.

Такие страны, как Болгария, Греция, Италия и Португалия, а также Украина, которая не входит в ЕС, показали значительное снижение потребления нелегальных сигарет в 2024 году. В частности, Греция и Украина зафиксировали снижение на 30% по сравнению с 2023 годом. Впрочем, по объему рынка Украина все равно занимает второе место.

Потребление нелегальных сигарет в ЕС достигло рекордного уровня. Украина на втором месте, - KPMG

Во время презентации исследования старший вице-президент PMI по внешним связям Христос Харпантидис призвал к обдуманному регулированию, предсказуемому фискальному законодательству и строгому вниманию правоохранителей к проблеме нелегальной торговли, способствуя экономической стабильности и общественному здоровью.

"Чрезмерное налогообложение - не выход. Такие страны, как Франция и Нидерланды - страны с более высокими ценами и налогами на сигареты, считали, что смогут решить проблему наполнения бюджета путем значительного повышения налогов, но они так и не получили ожидаемых поступлений. Это не работает", - подчеркнул Христос Харпантидис.

Зато, по его мнению, нужно обеспечивать контроль и эффективное обеспечение законодательства, а также проводить просветительскую работу среди населения - как о вреде курения, так и о проблемах, связанных с покупкой нелегальной продукции.

"Когда все эти факторы действуют вместе - начинают появляться положительные результаты. Те же, кто игнорирует сложность проблемы, продолжают наблюдать ее рост. Наличие дешевых, бесконтрольных сигарет в тени также нивелирует усилия по снижению уровня курения среди населения и затрудняет достижение нашей стратегической цели - будущего без табачного дыма", - добавил старший вице-президент PMI по внешним связям.

Нелегальная торговля влияет на всю Европу

В 38 европейских странах, включенных в исследование KPMG (27 государств-членов ЕС, а также Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Молдова, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Сербия, Швейцария, Украина и Соединенное Королевство), в 2024 году было потреблено 52,2 млрд нелегальных сигарет, что составляет 10% от общего потребления. Потери налоговых поступлений составили примерно 19,4 миллиарда евро.

Объем нелегального рынка сигарет в Великобритании снизились почти на 0,8 миллиарда в 2024 году, хотя доля нелегальных сигарет в процентном общем потреблении осталась стабильной. Великобритания все еще является третьим по величине нелегальным рынком в Европе, где в прошлом году было потреблено 5,9 миллиарда нелегальных сигарет.

В противоположность этому, Украина зафиксировала наибольшее снижение нелегального рынка, уменьшив объемы контрабанды и подделок на 2,4 миллиарда или на 29% (по сравнению с ростом в 2023 году на 1,1 миллиарда или на 14%).

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