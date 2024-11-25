В Европе возобновили дискуссии об отправке войск в Украину, - Le Monde

Как сообщают источники издания, сейчас дискуссии об отправке западных войск и частных оборонных компаний в Украину снова активизировались. Детали дебатов по этому вопросу являются засекреченными, но они активизировались после победы Трампа в выборах.

Le Monde напоминает, что впервые с соответствующей инициативой выступил президент Франции Эммануэль Макрон еще в феврале. Тогда же это вызвало сильную оппозицию со стороны некоторых европейских стран во главе с Германией. В то же время этот сценарий не был похоронен.

"По нашей информации, он даже возродился в последние недели с визитом во Францию премьер-министра Великобритании Кейра Стармера во время торжеств 11 ноября", - добавляет издание.

Военный источник рассказал, что между Лондоном и Парижем ведутся переговоры об оборонном сотрудничестве, в частности, с целью создания твердого ядра союзников в Европе, с акцентом на Украину и европейскую безопасность.

В том же числе Le Monde напоминает, что на прошлой неделе глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, в интервью BBC, призвал западных партнеров "не устанавливать и не выражать красных линий" в своей поддержке Украины. В то же время отвечая на вопрос о возможности отправки западных войск в страну, он заявил: "Мы не исключаем ни одного варианта".

Отправка западных войск в Украину

Как и упоминалось выше, Макрон ранее допустил возможность введения войск НАТО для помощи Украине, что вызвало широкую дискуссию среди союзников.

Впоследствии французская сторона уточнила, что речь идет не об участии в боевых действиях, а о других формах поддержки, включая учебные миссии. При этом некоторые страны, такие как Литва, Латвия, Эстония и Канада, выразили готовность обсуждать варианты такой помощи.