В Европе открыли один из самых больших кукурузных лабиринтов

В венгерском городе Кисомбор, недалеко от границы с Румынией, открыли масштабный кукурузный лабиринт площадью 4,5 гектара. В этом году его оформили в сказочной тематике - в поле вырезали изображения персонажей историй, замок и фигуру единорога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Аттракция, которую ежегодно создают местные волонтеры, стала популярным местом для семейного отдыха и головоломок. Посетители могут пройти маршрут протяженностью около 2,5 км, но найти выход из многочисленных тупиков непросто.
История кукурузного лабиринта в Кисомборе началась в 2008 году. Его созданием занимаются члены местного историко-краеведческого кружка Kiss Maria Hortensia. Идея заключалась в том, чтобы привлечь внимание к региону, который сталкивался с сокращением населения, и привлечь больше посетителей.
По словам руководительницы кружка и руководительницы проекта Эржебет Энреш, главная цель инициативы - сделать Кисомбор более известным среди венгерских и европейских туристов, любящих головоломки и необычные маршруты. Она сравнивает лабиринт с большим естественным "escape room".
Ежегодно эта локация привлекает примерно 2-3 тысячи людей, которые приезжают не только пройти кукурузные дорожки, но и принять участие в традиционных играх на ловкость.
Нынешний сказочный кукурузный лабиринт открыт для посетителей до 22 августа. Организаторы ожидают, что он станет одним из главных летних туристических мест региона.
Подобные агротуристические достопримечательности в последние годы приобретают популярность в Европе, поскольку совмещают отдых на природе, семейные развлечения и элементы квестов.