Европе срочно нужен свой план действий по Украине, иначе будут решать другие, - Туск

Опасения Европы относительно Трампа

Западные СМИ отмечают, что в Европе опасаются, что президент США Дональд Трамп исключит их из переговоров по Украине, но заставит платить за восстановление Украины и отправить миротворцев.

Глава Пентагона Пит Хегсет допустил участие Европы в мирных переговорах по Украине.

Также в странах ЕС заявляли, что разговор Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным стал для них сюрпризом, а некоторые критиковали президента США за разговоры с Путиным.

В Германии считают, что Европа должна участвовать в переговорах по Украине, особенно, если Трамп хочет размещения европейских миротворцев в Украине.

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