В Европе сомневаются, что встреча Трампа и Зеленского принесет результат, - Bloomberg

Украина подходит к переговорам с США в более сильной позиции, но союзники Киева не верят в скорые решения по давлению на Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп, как ожидается, проведут переговоры в среду на саммите НАТО в Анкаре.
Европейские союзники признают, что Украина укрепила переговорные позиции благодаря развитию производства дронов и опыту ведения войны. В то же время, они осторожно оценивают перспективы предстоящей встречи.
По словам двух собеседников агентства, осведомленных о ситуации, переговоры Трампа и Зеленского, вероятно, состоятся в хорошей атмосфере. Однако из-за непредсказуемости президента США нет уверенности, что они завершатся конкретными решениями.
Европейские чиновники также не ожидают, что после переговоров Трамп существенно усилит давление на Россию. Речь идет как о новых санкциях, так и о возобновлении поставок американского оружия Украине.
Напомним, 8 июля Владимир Зеленский должен встретиться с Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Анкаре. Одной из ключевых тем переговоров могут стать системы ПВО Patriot для Украины.
В то же время CNN писало, что Трамп отправился на саммит без особого энтузиазма из-за давнего скепсиса относительно обязательств США защищать Европу и претензии к союзникам.
Однако накануне Трамп заявил, что Украина и Россия якобы хотят договориться о завершении войны. Он также сказал, что не может смотреть на последствия боевых действий в Украине и назвал войну "войной дронов".