Европе нужно подготовиться к перемирию между Украиной и Россией, - Писториус

По словам немецкого министра, несмотря на то, что Россия в очередной раз показала, что в настоящее время не заинтересована в прекращении агрессивной войны, необходимо думать не только о сегодняшнем дне.

"Мы должны быть готовы ко дню X, когда наступит перемирие", - подчеркнул Писториус.

Он уточнил, что перемирие не даст бесконечного времени на переговоры о прочном мире. Поэтому Европа должна заранее подготовиться к диалогу.

Также Писториус подчеркнул, что украинская армия к этому периоду должна быть обновлена и оснащена материально. При этом необходимо заранее понимать, как может выглядеть мониторинг прекращения огня и кто сможет взять на себя ответственность за это.