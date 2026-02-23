В Европе оценили возможность скорой встречи Зеленского и Путина

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не разделяет оптимизма относительно возможности встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в ближайшие недели.
Как сообщает РБК-Украина, об этом она сказала перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в понедельник в Брюсселе.
По ее словам, переговорщики с российской стороны не являются достаточно серьезными и не готовы обсуждать политические вопросы.
"Я не разделяю этого оптимизма, поскольку переговорщики с российской стороны не являются действительно серьезными и не желают говорить о чем-то политическом. Мы видели большое давление на Украину, чтобы она уступила и отказалась от того, от чего она не готова отказаться, но это не принесет длительного мира. Поэтому я не так оптимистична относительно того, что мы увидим результаты в ближайшие недели и месяцы", - сказала она.
Она подчеркнула, что давление в вопросе мирных переговоров должно осуществляться не только на Украину, но и на Россию.
"Давление до сих пор оказывалось на Украину, когда речь идет о мирных переговорах, но понятно, что оно должно быть и в отношении России, потому что она является агрессором в этой войне, и если мы хотим, чтобы эта война прекратилась и не продолжалась, нам также нужно увидеть уступки с российской стороны", - сказала Каллас.
На вопрос о том, кто будет иметь мандат на переговоры с Россией от имени ЕС, она ответила, что важнее содержание разговоров, а не конкретное лицо.
По словам Каллас, тот, кто ведет переговоры с РФ, должен поднимать вопрос о том, чем Россия готова уступить.
"Если вы просите много, вы получите мало, если вы просите мало, вы ничего не получите, а если вы ничего не просите, вы заплатите сверху", - добавила она.
Каллас также заявила, что именно Россию нужно заставить ограничить численность ее армии, а не Украину, поскольку именно оккупационные силы являются проблемой.
Как известно, несколько дней назад в Женеве состоялись мирные переговоры между РФ, США и Украиной. По данным сторон, по военной части удалось достичь определенного прогресса, в частности относительно мониторинга прекращения огня, тогда как политический блок переговоров остается сложным.
В ближайшее время стороны планируют провести еще одну встречу в Женеве.
В то же время одним из самых сложных вопросов в процессе достижения мира остаются территории и Запорожская АЭС. Кремль настаивает на передаче Донбасса, включая неоккупированные территории, однако Киев категорически отвергает такие требования.
Недавно Москва также заявила о стремлении получить международное признание Донбасса российским.
Кроме того, мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить территориальный вопрос с российским диктатором и поручил переговорщикам поднять вопрос личной встречи с Путиным.