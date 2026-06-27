В Европе назвали отношения с США "неблагополучной семьей", - The Guardian

В странах Восточной Европы перед саммитом НАТО в Анкаре растут опасения по поводу реакции США на потенциальное нападение России. Польша и Балтия готовятся к сценарию, где американские войска могут не присоединиться к обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, с тех пор как Дональд Трамп вернулся в Белый дом, в восточноевропейских столицах все чаще обсуждают "кошмарный сценарий": что будет, если Россия нападет, а США не присоединятся к бою.

Как пишет The Guardian, в середине мая на встрече в Таллинне заместителя госсекретаря США Томаса ДиНанно прямо спросили, будут ли воевать американские войска в случае вторжения России в страны Балтии.

Чиновник "неудобно задвигался на стуле", а его ответ был нечетким - слова "да" в нем не было.

Публично политики региона избегают таких тем. "Мы не должны подливать масла в огонь", – такую мантру, по данным газеты, повторяли в интервью министры из нескольких стран восточного фланга НАТО.

Метафора неблагополучной семьи

Бывший министр обороны Литвы Довиле Шакалиене сравнила отношения Европы и США с "неблагополучной семьей, где развод невозможен". Один из собеседников издания описал ситуацию еще резче:

"Что делать, когда ваш любимый отец вдруг начинает пить и вести себя совершенно непонятно? Трудно понять, как поступить", - сказал чиновник.

Как пишет The Guardian, первые тревожные сигналы раздались в феврале 2025 года, менее чем через месяц после начала второго срока Трампа.

Тогда министр обороны США Пит Хегсет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявил, что европейская безопасность больше не будет приоритетом для Вашингтона – Европа сама должна взять на себя инициативу и оплачивать собственную оборону.

Саммит в Гааге и Рютте в качестве посредника

По данным издания, саммит НАТО в Гааге в июне 2025 года проходил на фоне "апокалиптических прогнозов" - что Трамп может использовать его для "похоронного звона" альянса.

В конце концов, саммит оказался успешным в значительной степени благодаря усилиям генсека Марка Рютте, который, по словам источников Guardian, "поставил своей целью сделать Трампа счастливым".

На том саммите государства-члены обязались увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году - уровень, к которому уже приблизились Польша и страны Балтии, но ранее "немыслимые" для многих западноевропейских стран. Рютте, как отмечает издание, четко дал понять, что это личное достижение Трампа.

То, что Рютте в кулуарах называл Трампа "папой", чиновники НАТО восприняли как "неприятное, но терпимое". "Это неприятно, но большинство европейских лидеров согласны с этим, пока он поставляет Трампа", - сказал один из собеседников.

Бывшая президент Эстонии Керсти Кальюлайд в комментарии The Guardian отметила, что давление Трампа на европейцев принесло результат, тогда как предыдущие администрации ничего не достигали.

"Барак Обама и Джо Байден вежливо просили европейцев тратить больше, но это ни к чему нас не привело. Только невежливостью и упорством можно заставить Европу измениться", - сказала она.

Дроны, Гренландия и непредсказуемость Белого дома

По мнению издания, главная проблема состоит в том, что "твердое обещание, данное сегодня, может быть отменено постом в Truth Social завтра". Так, после инцидента с российскими дронами Трамп сначала опубликовал "Начинаем!", а позже предположил, что это "могла быть ошибка", а не преднамеренная атака.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в комментарии Guardian резко возразил такую оценку: "Можно поверить, что одна или две ошибки отклоняются от цели, но 19 ошибок за одну ночь, в течение семи часов... извините, я не верю в это".

В январе следующим вызовом стали повторные угрозы Трампа аннексировать Гренландию - часть Дании, которая является членом НАТО.

Некоторые национальные столицы даже посылали запросы с просьбой разъяснить, сможет ли Дания применить статью 5 в таком сценарии.

По словам Сикорского, определенное сокращение войск США в Европе теперь неизбежно. Он прогнозирует, что конечным результатом станет "NATO Mark 3", где Европа возьмет на себя большую часть бремени, а США будут "своеобразным союзником, пересекающим границы".

Аналитик Европейского совета по международным отношениям Яна Пульерин подытожила ситуацию так: "Никто не знает истинного состояния наших отношений, пока мы не откроем коробку - пока НАТО не будет опробовано в военном плане. Но к тому времени для европейцев может быть уже слишком поздно".