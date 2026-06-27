У Європі назвали стосунки зі США "неблагополучною сім'єю", - The Guardian

У країнах Східної Європи перед самітом НАТО в Анкарі зростають побоювання щодо реакції США на потенційний напад Росії. Польща та Балтія готуються до сценарію, в якому американські війська можуть не приєднатися до оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За даними видання, відколи Дональд Трамп повернувся до Білого дому, у східноєвропейських столицях все частіше обговорюють "кошмарний сценарій": що буде, якщо Росія нападе, а США не приєднаються до бою.

Як пише The Guardian, у середині травня на зустрічі в Таллінні заступника держсекретаря США Томаса ДіНанно прямо запитали, чи воюватимуть американські війська у разі вторгнення Росії в країни Балтії.

Посадовець "незручно заворушився на стільці", а його відповідь була нечіткою - слова "так" у ній не було.

Публічно політики регіону уникають таких тем. "Ми не повинні підливати масла у вогонь", - таку мантру, за даними газети, повторювали в інтерв'ю міністри з кількох країн східного флангу НАТО.

Метафора неблагополучної сім'ї

Колишня міністр оборони Литви Довіле Шакалієне порівняла відносини Європи і США з "неблагополучною сім'єю, де розлучення неможливе". Один із співрозмовників видання описав ситуацію ще різкіше:

"Що робити, коли ваш улюблений батько раптом починає пити та поводитися абсолютно незрозуміло? Важко зрозуміти, як діяти", - сказав чиновник.

Як пише The Guardian, перші тривожні сигнали пролунали в лютому 2025 року, менш ніж за місяць після початку другого терміну Трампа.

Тоді міністр оборони США Піт Хегсет у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі заявив, що європейська безпека більше не буде пріоритетом для Вашингтона - Європа має сама взяти на себе ініціативу та оплачувати власну оборону.

Саміт у Гаазі і Рютте у ролі посередника

За даними видання, саміт НАТО в Гаазі у червні 2025 року проходив на тлі "апокаліптичних прогнозів" - що Трамп може використати його для "похоронного дзвону" альянсу.

Зрештою саміт виявився успішним значною мірою завдяки зусиллям генсека Марка Рютте, який, за словами джерел Guardian, "поставив собі за мету зробити Трампа щасливим".

На тому саміті держави-члени зобов'язалися збільшити витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року - рівень, до якого вже наблизилися Польща та країни Балтії, але який раніше був "немислимим" для багатьох західноєвропейських країн. Рютте, як зазначає видання, чітко дав зрозуміти, що це особисте досягнення Трампа.

Те, що Рютте у кулуарах називав Трампа "татусем", чиновники НАТО сприйняли як "неприємне, але терпиме". "Це неприємно, але більшість європейських лідерів згодні з цим, поки він постачає Трампа", - сказав виданню один зі співрозмовників.

Колишня президентка Естонії Керсті Кальюлайд у коментарі The Guardian зазначила, що тиск Трампа на європейців приніс результат, тоді як попередні адміністрації нічого не досягали.

"Барак Обама та Джо Байден чемно просили європейців витрачати більше, але це ні до чого нас не привело. Тільки нечемністю та наполегливістю можна змусити Європу змінитися", - сказала вона.

Дрони, Гренландія і непередбачуваність Білого дому

На думку видання, головна проблема полягає в тому, що "тверда обіцянка, дана сьогодні, може бути скасована постом у Truth Social завтра". Так, після інциденту з російськими дронами Трамп спочатку опублікував "Починаємо!", а пізніше припустив, що це "могла бути помилка", а не навмисна атака.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський у коментарі Guardian різко заперечив таку оцінку: "Можна повірити, що одна чи дві помилки відхиляються від цілі, але 19 помилок за одну ніч, протягом семи годин... вибачте, я не вірю в це".

У січні наступним викликом, як пише видання, стали повторні погрози Трампа анексувати Гренландію - частину Данії, що є членом НАТО.

Деякі національні столиці навіть надсилали запити з проханням роз'яснити, чи зможе Данія застосувати статтю 5 у такому сценарії.

За словами Сікорського, певне скорочення військ США в Європі тепер неминуче. Він прогнозує, що кінцевим результатом стане "NATO Mark 3", де Європа візьме на себе більшу частину тягаря, а США будуть "своєрідним союзником, що перетинає кордони".

Аналітик Європейської ради з міжнародних відносин Яна Пульєрін підсумувала ситуацію так: "Ніхто не знає справжнього стану наших відносин, доки ми не відкриємо коробку - доки НАТО не буде випробувано у військовому плані. Але до того часу для європейців може бути вже занадто пізно".