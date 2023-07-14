В Европе хотят начать активно лоббировать санкции против российского алюминия, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что European Aluminium подготовила внутренний меморандум о целях планирования.

В документе, с которым ознакомилось агентство Reuters, говорится о том, что члены European Aluminium обсуждали возможность активного призыва к введению санкций ЕС в отношении российского алюминия.

"В документе от июля 2023 года говорится о возможном введении ограничительных мер в отношении российского алюминия в рамках Совместной политики внешней безопасности ЕС", - говорится в материале.

Исключение о санкциях

Однако European Aluminium против введения конкретных санкций в отношении крупнейшего российского производителя алюминия "Русала".

"Из-за своей стратегической важности на мировом рынке алюминия European Aluminium рекомендует избегать санкций ЕС против "Русала" как компании", - говорится в сообщении ассоциации.

European Aluminium, основанная в 1981 году и базирующаяся в Брюсселе, представляет собой отраслевую ассоциацию, представляющую самую полную цепочку создания стоимости металлов в Европе.

Информация о "Русал"

Объединенная компания "Русал" - российская алюминиевая компания, один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема. Суммарная мощность всех заводов компании по выплавке алюминия - 4,3 млн тонн, по выпуску глинозема - 11,5 млн тонн. Основными рынками сбыта являются Европа, Россия и страны СНГ, Северная Америка, Юго-Восточная Азия, Япония и Корея.

"Русал" в прошлом году произвел 4 миллиона метрических тонн первичного алюминия, что составляет около 6% мировых поставок.

В документе отмечалось, что "Русалу" принадлежит ирландский Aughinish, крупнейший в ЕС завод по переработке глиноземного сырья, а также плавильный завод Kubal в Швеции.

Санкции против российского алюминия

В прошлом году сообщалось, что ЕС и США увеличили импорт российского алюминия и никеля после вторжения в Украину.

Однако Соединенные Штаты с 10 марта этого года вводят 200% пошлины на импорт алюминия и алюминиевых товаров из России.