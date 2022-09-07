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ЄС і США збільшили імпорт російського алюмінію і нікелю після вторгнення в Україну, - Reuters

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Україна, Середа 07 вересня 2022 11:08
ЄС і США збільшили імпорт російського алюмінію і нікелю після вторгнення в Україну, - Reuters Фото: ЄС і США купують Російський алюміній і нікель після вторгнення в Україну (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Європейський Союз і США збільшили закупівлі основних промислових металів в Росії, попри проблеми з логістикою, викликані війною проти України і жорсткі розмови про те, що Москва позбавлена валютних надходжень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як наголошується в матеріалі агентства, поставки металу підкреслюють, що заходу важко чинити тиск на російську економіку, яка показала кращі результати, ніж очікувалося, і зіткнулася зі зростанням курсу рубля, оскільки високі доходи від продажу нафти допомогли компенсувати наслідки санкцій.

Згідно з офіційними даними про торгівлю, зібраними агентством Reuters на основі бази даних United Nations Comtrade, в березні-червні імпорт в ЄС і США основної російської продукції з кольорових металів - алюмінію і нікелю - збільшився на 70%.

Дані показали, що загальна вартість імпорту двох металів з ЄС і США з березня по червень склала 1,98 мільярда доларів.

Захід неодноразово вводив санкції щодо широкого кола російських товарів, людей і організацій, але в значній мірі щадив сектор промислових металів.

Аналітики кажуть, що Сполучені Штати та Європа отримали уроки після серйозних збоїв у будівельному, автомобільному та енергетичному секторах, викликаних санкціями, введеними колишнім президентом США Дональдом Трампом щодо російського алюмінію у 2018 році.

Ціни на обидва метали зросли до рекордних піків незабаром після того, як 24 лютого Росія почала вторгнення в Україну через побоювання, що санкції або складна Логістика заблокують поставки.

Але ці побоювання були необгрунтованими, оскільки дані показують, що російський експорт у березні-червні був відносно високим.

Нагадаємо, в Єврокомісії хочуть обмежити ціну на газ з Росії ціною в 50 євро за МВт годину, що приблизно в п'ять разів нижче, ніж поточні ціни.

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