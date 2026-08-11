Европе не хватает ракет для Patriot: Украина вынуждена бороться за каждый перехватчик

Германия уже передала Украине комплексы Patriot и ракеты к ним, однако Берлин вынужден учитывать собственные оборонные потребности и требования НАТО. Европейские государства предстали перед выбором: передавать ограниченные силы Украине или оставлять их для защиты.

"Мы действительно достигаем здесь пределов наших возможностей. Мы также должны обеспечивать собственную защиту", - заявил бригадный генерал Юрген Шредль, высокопоставленный представитель Минобороны Германии, после саммита НАТО в Анкаре.

По данным издания, Берлин и столицы Северной Европы призывают оценить дополнительную помощь от имеющих запасы партнеров. Это увеличивает давление на Польшу, Испанию и Грецию. Наибольший дефицит наблюдается среди ракет PAC-3 и PAC-2.

Страны, расположенные ближе к границам РФ, все меньше готовы отдавать свои системы ПВО, поэтому внимание союзников смещается к государствам Южной Европы.

Зависимость от США и позиции Трампа

Главным производителем перехватчиков PAC-3 остаются США. Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в прошлом месяце именно ракеты Patriot были ключевой темой переговоров.

Первоначально Трамп предполагал возможность производства перехватчиков в Украине по лицензии, однако впоследствии заявил, что "опасно отдавать Киеву такую технологию".

На фоне сообщений об истощении американских арсеналов из-за войны с Ираном глава Белого дома подчеркнул, что США "также нуждаются в ракетах" и должны сначала восстановить собственные запасы.

Украина также заключила соглашение на получение перехватчиков PAC-2 немецкого производства, но их поставки ожидаются не раньше следующего года.

Борьба за каждую ракету

Сложность ситуации подтверждают и в украинском дипломатическом ведомстве. И.о. министра иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Украине становится все труднее покупать, обменивать или получать доступные снаряды ПВО.

Он подчеркнул, что государство фактически "борется за каждую из них".