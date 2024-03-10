RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Европе активизировалась российская агентура. В Швейцарии назвали ее цель

Фото: разведка Швейцарии предупредила об угрозе со стороны РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Швейцарская разведка фиксирует активизацию российской агентуры в Европе. А Швейцария является основным координационным центром для российских разведывательных операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Swiss Info.

Недавний скандал с подслушанным россиянами разговором немецких офицеров стал лучшим доказательством того, что Россия снова активизировала свою разведывательную деятельность в Европе. Это подтвердила и пресс-секретарь Федеральной разведслужбы Швейцарии Соня Маргелист.

Однако в то время, когда ряд европейских стран выдворили большое количество российских дипломатов-шпионов, Швейцария воздержалась от такого шага. В то же время, как отмечают в разведслужбе, противодействие российской агентуре остается одним из главных направлений работы швейцарских спецслужб.

По словам бывшего главы разведслужбы Швейцарии Петера Регли, активизация разведывательной деятельности России в Европе является элементом гибридной угрозы.

"Цель Путина - дестабилизация Западной Европы. Это требует разностороннего сбора информации", - подчеркнул он.

Прослушка немецких офицеров

Недавно россияне опубликовали перехват разговора немецких офицеров о передаче ракет Taurus Украине. В Минобороны Германии подтвердили факт перехвата разговора, но проверяли достоверность опубликованной россиянами записи.

После этого вице-глава парламентской группы "зеленых" Агнешка Брюггер обвинила Россию и диктатора Владимира Путина в попытке дестабилизировать ситуацию в Германии.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя скандал, заявлял, что Германия переполнена российскими шпионами и Украина об этом предупреждала.

Подробнее о скандале - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияШвейцария