В Европе активизировалась российская агентура. В Швейцарии назвали ее цель

Недавний скандал с подслушанным россиянами разговором немецких офицеров стал лучшим доказательством того, что Россия снова активизировала свою разведывательную деятельность в Европе. Это подтвердила и пресс-секретарь Федеральной разведслужбы Швейцарии Соня Маргелист.

Однако в то время, когда ряд европейских стран выдворили большое количество российских дипломатов-шпионов, Швейцария воздержалась от такого шага. В то же время, как отмечают в разведслужбе, противодействие российской агентуре остается одним из главных направлений работы швейцарских спецслужб.

По словам бывшего главы разведслужбы Швейцарии Петера Регли, активизация разведывательной деятельности России в Европе является элементом гибридной угрозы.

"Цель Путина - дестабилизация Западной Европы. Это требует разностороннего сбора информации", - подчеркнул он.

Прослушка немецких офицеров

Недавно россияне опубликовали перехват разговора немецких офицеров о передаче ракет Taurus Украине. В Минобороны Германии подтвердили факт перехвата разговора, но проверяли достоверность опубликованной россиянами записи.

После этого вице-глава парламентской группы "зеленых" Агнешка Брюггер обвинила Россию и диктатора Владимира Путина в попытке дестабилизировать ситуацию в Германии.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя скандал, заявлял, что Германия переполнена российскими шпионами и Украина об этом предупреждала.

Подробнее о скандале - читайте в материале РБК-Украина.

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