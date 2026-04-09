Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Европейцы видят в США большую угрозу, чем в Китае? Что показал опрос

13:35 09.04.2026 Чт
2 мин
В какой стране ЕС наибольшее недоверие к Штатам?
aimg Ирина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)

Жители шести основных стран Европейского Союза воспринимают США во времена Дональда Трампа скорее как угрозу, чем как союзника.

Согласно новому опросу, лишь 12% респондентов считают США близким союзником, тогда как 36% воспринимают страну как угрозу. Для сравнения, Китай как угрозу ощущали 29% опрошенных.

На национальном уровне угроза со стороны США преобладала угрозу со стороны Китая в четырех странах. Исключениями стали Франция и Польша, где большинство респондентов считали Китай большей опасностью.

Наиболее негативное отношение к США зафиксировано в Испании - 51% считают Вашингтон угрозой для Европы. В Италии такое мнение разделяют 46%, в Бельгии - 42%, во Франции - 37%, в Германии - 30%.

Исключением стала Польша, которая граничит с Россией и рассматривает союз с США как свою ключевую гарантию безопасности: лишь 13% опрошенных заявили, что США представляют риск.

В то же время Россия остается самой большой угрозой для европейцев - 70% опрошенных назвали ее опасностью.

Фото: Скриншот опроса Politico

Справка: Опрос охватил 6 698 европейцев в Испании, Германии, Франции, Италии, Польше и Бельгии. Опрос проводился с 13 по 21 марта.

Неутешительный рейтинг Трампа

Напомним, другой опрос показал, что почти половина европейцев (48% опрошенных) считают президента США Дональда Трампа "врагом Европы".

Самые высокие показатели наблюдались в Бельгии (62%) и Франции (57%), тогда как самые низкие - в Хорватии (37%) и Польше (19%).

Между тем рейтинг одобрения Трампа в США обновил исторический минимум. Общий уровень поддержки его деятельности на посту президента составляет лишь 38%, а 59% американцев не одобряют его работу.

Еще одно исследование показало, что рейтинг Трампа является самым низким с момента его возвращения в политику.

Аналитики объясняют это недовольством американцев высокой стоимостью жизни и ходом расследования дела покойного миллиардера Джеффри Эпштейна.

Больше по теме:
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКитайДональд Трамп