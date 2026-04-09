Европейцы видят в США большую угрозу, чем в Китае? Что показал опрос

Жители шести основных стран Европейского Союза воспринимают США во времена Дональда Трампа скорее как угрозу, чем как союзника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Согласно новому опросу, лишь 12% респондентов считают США близким союзником, тогда как 36% воспринимают страну как угрозу. Для сравнения, Китай как угрозу ощущали 29% опрошенных.
На национальном уровне угроза со стороны США преобладала угрозу со стороны Китая в четырех странах. Исключениями стали Франция и Польша, где большинство респондентов считали Китай большей опасностью.
Наиболее негативное отношение к США зафиксировано в Испании - 51% считают Вашингтон угрозой для Европы. В Италии такое мнение разделяют 46%, в Бельгии - 42%, во Франции - 37%, в Германии - 30%.
Исключением стала Польша, которая граничит с Россией и рассматривает союз с США как свою ключевую гарантию безопасности: лишь 13% опрошенных заявили, что США представляют риск.
В то же время Россия остается самой большой угрозой для европейцев - 70% опрошенных назвали ее опасностью.
Справка: Опрос охватил 6 698 европейцев в Испании, Германии, Франции, Италии, Польше и Бельгии. Опрос проводился с 13 по 21 марта.
Напомним, другой опрос показал, что почти половина европейцев (48% опрошенных) считают президента США Дональда Трампа "врагом Европы".
Самые высокие показатели наблюдались в Бельгии (62%) и Франции (57%), тогда как самые низкие - в Хорватии (37%) и Польше (19%).
Между тем рейтинг одобрения Трампа в США обновил исторический минимум. Общий уровень поддержки его деятельности на посту президента составляет лишь 38%, а 59% американцев не одобряют его работу.
Еще одно исследование показало, что рейтинг Трампа является самым низким с момента его возвращения в политику.
Аналитики объясняют это недовольством американцев высокой стоимостью жизни и ходом расследования дела покойного миллиардера Джеффри Эпштейна.