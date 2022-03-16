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Росіяни заявили про скасування української мови та історії у школах під окупацією, - мовний омбудсмен

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Середа 16 березня 2022 16:08
Росіяни заявили про скасування української мови та історії у школах під окупацією, - мовний омбудсмен Окупанти скасували українську мову у захплених містах (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей окупанти заявили про відновлення навчання у школах. Однак, тепер вони заборонили викладання української мови, української літератури та історії України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

"Російські окупанти продовжують політику геноциду - лінгвоциду. На території Донецької та Луганської областей, щойно окупованих російськими військами, вороги продовжують політику деукраїнізації закладів освіти", - написав Кремінь.

Також він просить міжнародні правозахисні організації фіксувати й реагувати на всі злочини, які Росія скоює в Україні.

"Оскаженілі російські душогуби, здійснюючи геноцид проти громадян України, намагаються влаштувати дітям ще й мовний лінгвоцид", - наголошує Тарас Кремінь.

Окрім того, він просить українців повідомляти про всі факти порушення прав людини для позовів до міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй.

Раніше ми повідомляли, що в Україні 13 регіонів повернулися до навчання, форма залежить від безпекової ситуації.

Також ми писали, що в Україні з початку війни пошкоджено понад 400 закладів освіти.

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