Європейська рада закликала Вірменію і Азербайджан до деескалації

На кордоні Вірменії та Азербайджану знову поновилися локальні бої. Європейська рада закликала до термінової деескалації та припинення вогню.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови Євроради Шарль Мішеля.
Під час розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном, голова Європейської ради Шарль Мішель закликав сторони до термінової деескалації та припинення вогню на кордоні.
"Ситуація в регіоні складна - ЄС прагне працювати з партнерами для подолання напруженості заради процвітання та стабільності Південного Кавказу", - відзначив Мішель.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Азербайджан заявив про відновлення обстрілів в Нагірному Карабасі.
Внаслідок загострення ситуації, Вірменія запросила допомоги у Російської Федерації та заявила про перших загиблих та поранених зі свого боку.