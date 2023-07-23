Европейский уровень прайс-кепов минимизирует количество возможных отключений света, - эксперт

Приведение ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепов) к европейскому уровню позволит минимизировать количество отключений электроэнергии зимой и обеспечит постоянный импорт электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

"Для того чтобы полностью удовлетворить наши потребности, чтобы не было плановых отключений или чтобы они были минимизированы, для этого необходимо, пожалуй, еще изменить прайс-кепы до европейского уровня", - сказал он.

Омельченко объяснил, что уровень установленных 1 июля прайс-кепов сейчас позволяет рынку нормально работать. Однако зимой, когда цены в Европе вырастут, сложится ситуация, что из-за разницы цен украинский рынок электроэнергии не будет выгоден с коммерческой точки зрения.

Он добавил, что в таких условиях никто не захочет экспортировать электроэнергию в Украину, когда нам это потребуется.

Также пересмотр ценовых ограничений позволит лучше подготовить энергосистему к зиме.

"Большая роль в этом при НКРЭКУ, если она эти мои рекомендации учтет и у нас появится в энергетике больше ликвидности, то энергетики смогут соответственно провести больше ремонтных работ, закупить топлива, накопить соответствующие аварийные запасы и войти в зиму гораздо легче, чем в прошлом сезоне", - отметил Омель.

Напомним, ранее в Секретариате Энергетического сообщества проанализировали действующие ценовые ограничения на рынке электроэнергии и пришли к выводу, что их увеличение позволит Украине импортировать электроэнергию в любое время суток в период дефицита.

В конце июня НКРЭКУ установила новые прайс-кепы электроэнергии на "рынке на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточном рынке (ВДР) и балансирующем рынке.