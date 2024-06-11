Европейский инвестиционный банк передаст Украине новую финпомощь: на что пойдет

Как отметили в ведомстве, Украина заключила с ЕИБ соглашение в рамках Конференции по восстановлению, которая проходит в Берлине.

Цель такого соглашения - восстановление и модернизация основных социальных услуг в сферах образования, здравоохранения, жилья для внутриперемещенных лиц, социальной защиты.

Также предусмотрено восстановление и модернизация критической инфраструктуры на территориях, которые подверглись разрушениям, и в регионах, где проживает самое большое количество переселенцев.

В Минфине напомнили, что всего с начала полномасштабной войны ЕИБ предоставил Украине более 2 млрд евро инвестиций.