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Европейский боксерский союз принял решение об участии РФ и Беларуси

Фото: Российские боксеры в Европе не выступят (Facebook/Федерация бокса города Москвы)
Автор: Антон Федорцив

Управляющая организация в европейском боксе – Европейский боксерский союз (EBU) – решила продлить ограничения для белорусских и российских спортсменов на неопределенный срок.

Об этом заявила вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост функционерки в Facebook.

Продолжить отстранение боксеров из России и Беларуси от всех соревнований под эгидой EBU решили на заседании совета директоров организации. Руководящий орган союза оставил в силе предыдущие решения EBU.

Европейский боксерский союз в марте прошлого года отстранил россиян и белорусов от соревнований в ответ на военную агрессию РФ в отношении Украины. Боксеры из России и Беларуси были исключены из всех рейтингов организации, а также лишены права на лицензированные поединки. Теперь эти ограничения будут действовать до конца войны.

"Президент EBU Питер Штуки (Швейцария) добавил, что в вопросе изоляции российских и белорусских спортсменов, функционеров не может быть никаких компромиссов, пока в Украине идет война. Все члены Совета директоров EBU единогласно поддержали сохранение полного пакета санкций", – написала Шатерникова.

В то же время контролируемая симпатиком Путина Умаром Кремлевым Международная ассоциация бокса (IBA) еще в прошлом году позволила россиянам и белорусам вернуться на международный ринг. Тогда в организации заявили, что "политики не должны оказывать никакого влияния на спорт". В ответ Украина, США и европейские страны начали бойкотировать ее турниры.

Весной представителей РФ и Беларуси начали возвращать в спортивные соревнования. В конце марта исполком МОК призвал допустить тамошних спортсменов в международные турниры в статусе нейтральных. Среди требований к участию – отсутствие связей с армией или спецслужбами обеих стран.

К слову, китаец Чжилэй выиграл бой-реванш против Джонса и стал претендентом на поединок с Усиком.

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