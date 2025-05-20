Европейских лидеров ошеломил рассказ Трампа о договоренностях с Путиным, - FT

Американский президент Дональд Трамп мог удивить европейских лидеров, рассказывая им об определенных договоренностях после телефонной беседы с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Разговор Трампа с европейскими лидерами

После разговора с главой Кремля американский лидер связался с президентами Украины, Франции и Финляндии Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном и Александром Стуббом, премьер-министрами Великобритании и Италии Киром Стармером и Джорджей Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Во время такой телефонной беседы вчера, 19 мая, Трамп пересказал им свой разговор с Путиным.

По словам немецкого канцлера, все участники разговора "подтвердили свою готовность тесно поддерживать Украину на ее пути к прекращению огня".

О реакции Европы

Между тем, пишет FT, двое информированных о разговоре с европейскими лидерами лиц сказали, что Трамп четко дал понять, что он откажется от участия США в конфликте между Украиной и РФ, и оставит страны самими непосредственно вести переговоры о прекращении огня.

Также западное СМИ передает, что президент США не пообещал будущие санкции со стороны Штатов против России, если Путин откажется от любых попыток по прекращению войны и приближению мира.

"Один человек, знакомый с разговором, сказал, что лидеры были ошеломлены описанием президента США того, о чём было договорено. Они добавили, что было очевидно, что Трамп "не готов оказывать большее давление" на Путина, чтобы он серьезно сел за стол переговоров", - говорится в публикации FT.

Громкие заявления Трампа после разговора с Путиным

Сам Трамп после телефонного разговора с Путиным 19 мая написал в соцсети, что "Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, о прекращении войны".

При этом президент Штатов дал понять, что он хочет, чтобы Киев и Москва искали соглашения без посредничества со стороны Вашингтона.

Американские СМИ обратили внимание на комментарии Трампа, которые указывали на то, что Штаты, возможно, отказываются от роли посредника в вопросе прекращения российско-украинской войны.

В частности, Трамп сказал, что "условия" возможного соглашения могут согласовать только враждующие стороны, поскольку "они знают детали переговоров, о которых никто другой не будет знать".

Кроме того, он сказал, что Ватикан будет "очень заинтересован" в проведении переговоров. А еще позже в тот день в розарии возле Белого дома Трамп сказал журналистам, что считает, что Путин вроде бы хочет мира.

Сдержанные рассказы Путина

Вместе с тем Путин в выступлении перед представителями СМИ сделал более условное заявление по итогам разговора с Трампом. В нем диктатор не предложил существенных изменений в позиции Кремля.

В своем сдержанном заявлении Путин заявил, что "готов работать" с Украиной над меморандумом для создания будущих переговоров, которые могут включать возможное прекращение огня "в течение определенного времени".

Также глава Кремля рассказал, что его разговор с Трампом был "очень откровенным и поэтому очень полезным". При этом Путин ничего не говорил о серьезных изменениях в позиции Москвы относительно полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Кроме того, российский диктатор повторил тезис, что главной целью России все еще являются намерения "устранить первопричины этого кризиса". То есть сигнализировал, что основные требования и намерения в войне - остаются неизменными.

Что сказал Зеленский

При этом украинский президент в понедельник вечером публично призвал лидера США "не дистанцироваться" от усилий по обеспечению мира. И подчеркнул, что "единственный, кто выигрывает от этого, - Путин".

Также Зеленский призвал к "усилению санкций" против РФ со стороны западных партнеров Украины.

Глава украинского государства подчеркнул, что Киев в вопросе о мире "не нужно убеждать, и наши представители готовы принимать реальные решения на переговорах... Нужна зеркальная готовность России участвовать в содержательных переговорах".