Європейських дипломатів у Брюсселі попередили про підвищену шпигунську загрозу

Найбільш активно агентурною діяльністю в Брюсселі займаються Китай, Росія, США і Марокко

Европейская служба внешнеполитической деятельности предупредила работающих в Брюсселе дипломатов стран ЕС о повышенной шпионской угрозе со стороны Китая и РФ. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Die Welt со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, наиболее активно агентурной деятельностью в Брюсселе занимаются Китай, Россия, США и Марокко. Эксперты призвали в этой связи дипломатов ЕС сохранять повышенную бдительность и в качестве одной из мер предосторожности рекомендовали не ходить в ряд заведений, расположенных в деловом квартале города.

Издание пишет, что "в европейской столице находятся около 250 китайских и 200 российских шпионов". При этом примерное число американских и марокканских шпионов в статье не называется.

Напомним, хакеры, предположительно из Китая, читали дипломатическую переписку, которой страны ЕС обменивались по защищенным каналам, более трех лет.

Ранее сообщалось, что США будут полагаться на свой ядерный арсенал для сдерживания России и Китая.