Європейські радники почали готувати анбандлінг в "Укртрансгазі"

Консорціум газових компаній ЄС, які підтримують процес анбандлінгу української газотранспортної системи, надіслав до "Укртрансгазу" радників, які готуватимуть незалежного оператора ГТС України. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначається в повідомленні, 3 червня чотири представники компаній GRTgaz S.A. (Франція), Gasunie (Нідерланди) та Snam S.p.A. (Італія) розпочали роботу на посадах радників генерального директора філії "Оператор ГТС України" АТ "Укртрансгаз".

"Досвід радників допоможе у розбудові управлінських процесів та технічних регламентів Оператора ГТС у відповідності до вимог ЄС та найкращих європейських практик. Експерти будуть брати активну участь у проекті відокремлення та допомагати у проходженні сертифікації нового оператора ГТС з боку НКРЕКП та Секретаріату Енергетичного Співтовариства до кінця поточного року", - заявили в прес-службі.

Як повідомляло РБК-України, у квітні 2019 року глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, повідомив про те, що компанія залучила до підготовки анбандлінгу експертів європейських енергетичних компаній. За його словами, "Нафтогаз", "Укртрансгаз" і "Магістральні газопроводи України" підписали угоду про створення робочої групи з представниками GRT Gaz S. A. (Франція), N. V. Nederlandse Gasunie (Нідерланди), SNAM S. p.A. (Італія), Eustream a.s. (Словаччина) і Flyxys S. A. (Бельгія).

Нагадаємо, в лютому "Укртрансгаз" завершив черговий етап анбандлінгу: була створена нова компанія - ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", 100% власником якої є АТ "Укртрансгаз".