Європейські фонові ринки падають після заборони Трампа на поїздки в США

Європейські акції у четвер, 12 березня, впали до найнижчого рівня майже за чотири роки, оскільки інвестори були приголомшені обмеженнями на поїздки, введеними президентом США Дональдом Трампом у спробі зупинити поширюється коронавірусу. Про це повідомляє агентство Reuters.

Трамп припинив поїздки з Європи в Сполучені Штати на 30 днів, викликавши ударну хвилю на фінансових ринках, яка підштовхнула американські фондові ринки на територію ведмежого ринку.

Базовий індекс STOXX 600 впав на 6,3%, скоротившись шостий день поспіль. Акції компаній подорожей і відпочинку SXTP втратили 9,9%, досягнувши найнижчого рівня з 2013 року, при цьому Air France KLM, Lufthansa та British Airways знизилися на 11,4% і 13,5%. Сектор втратив більше чверті своєї вартості в цьому місяці, оскільки зупинка ділових поїздок і скасування відпусток змушують авіакомпанії скорочувати рейси.

Тепер вся увага буде звернена на нараду Європейського центрального банку, яка відбудеться сьогодні. Очікується, що центральний банк приєднається до своїх аналогів з Великої Британії, Америки та Австралії в подальшому зниженні процентних ставок. Однак аналітики сумніваються в тому, що ці заходи зроблять багато, щоб заспокоїти інвесторів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у зверненні до нації оголосив про введення нових обмежень на поїздки з Європи, щоб боротися з поширенням коронавірусу.

Відзначимо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила пандемію коронавірусу у світі.