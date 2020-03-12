Світові ринки знижуються після чергового обвалу в США

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Фондові індекси наблизилися до межі, яка відділяє "ведмежий" ринок від "бичачого"

Фінансові ринки знижуються в четвер, 12 березня, перебуваючи під тиском після падіння американського фондового ринку. Про це повідомляє агентство Reuters.

Негативний вплив на ринки зробило виступ президента США Дональда Трампа, який заборонив поїздки з Європи, щоб зупинити поширення коронавірусу, що може призвести до ще більшим збоями в торгівлі та світовій економіці.

Інвестори розчаровані відсутністю значних заходів у плані Трампа по боротьбі з пандемією коронавірусу, що спонукало трейдерів зробити ставку на подальше агресивне пом'якшення з боку Федерального резерву.

Ф'ючерси на Euro Stoxx 50 впали на 8,3% найнижчого рівня з середини 2016 року.

Ф'ючерси на S&P 500 впали на 4,9% на торгах в Азії на наступний день після того, як S&P 500 втратив 4,89% і знаходиться на межі виходу на територію ведмежого ринку, який визначається як падіння на 20% з останнього піку.

Широкий індикатор світових акцій MSCI показує схожу динаміку, впавши на 19,2% від свого рекордного піку, досягнутого всього місяць тому.

Японський Nikkei впав на 4,4% до мінімуму, який в останній раз спостерігався майже три роки тому, в той час як індекс MSCI азіатсько-тихоокеанським акцій за межами Японії впав на 4,7%.

Президент США Дональд Трамп оголосив у середу, що Сполучені Штати призупинять всі поїздки з Європи, крім Великої Британії, в Сполучені Штати на 30 днів. Тим не менш, Трамп сказав, що обмеження не вплинуть на торгівлю. Він також оголосив про деяких інших кроків, у тому числі доручення Казначейству відкласти податкові платежі для підприємств, що постраждали від вірусу.

"Для тих, хто сподівався на заходи з метою компенсувати ймовірне падіння споживання, це було розчаруванням, - сказав Хироказу Кабея, головний глобальний стратег-аналітик Daiwa Securities. Не було слів про зниження податку на заробітну плату".

Інвестори турбуються про те, який вплив може надати економічна політика світову економіку, враховуючи широко поширені обмеження в повсякденному житті, поїздках і збої в роботі підприємств.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у зверненні до нації оголосив про введення нових обмежень на поїздки з Європи, щоб боротися з поширенням коронавірусу.

Відзначимо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила пандемію коронавірусу у світі.