Европейские партнеры будут консультироваться в закрытом режиме до 15 августа, - Германия

Понедельник 11 августа 2025 16:13
Европейские партнеры будут консультироваться в закрытом режиме до 15 августа, - Германия
Автор: Татьяна Степанова

Европейские союзники будут консультироваться в закрытом режиме до встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

Об этом во время брифинга рассказал заместитель спикера федерального правительства Штеффен Майер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, переговоры между европейскими союзниками "безусловно, будут продолжаться в течение недели", до пятницы. В то же время Майер добавил, что "сейчас не стоит говорить о конкретных форматах".

Заместитель спикера заверил, что канцлер (Фридрих Мерц - ред.), несмотря на отпуск, продолжает находиться в постоянном контакте с коллегами из других государств, что очень важно для консолидированной позиции.

"Если вы хотите влиять как Европа, то надо иметь согласованную и общую позицию", - отметил он.

В то же время детали вчерашнего телефонного разговора Мерца с Трампом в правительстве Германии не прокомментировали.

"Конфиденциальность была согласована в разговоре на всю тему Украины и текущих событий. Это может быть очень важным моментом для дальнейшего хода этой войны. Поэтому еще важнее, чтобы люди, которые действуют, особенно главы государства и правительства, на самом деле общались на конфиденциальной основе об этом, каждое публичное заявление угрожает этому процессу", - отметил Майер.

Он добавил, что переговоры между европейскими партнерами также будут проходить в режиме конфиденциальности, ведь происходит процесс, "где каждое предложение, каждое сказанное открыто слово может изменить дела в негативном направлении или поставить все под угрозу".

Заместитель спикера также отметил, что европейская, в том числе и немецкая, позиция продолжает оставаться такой, что "границы не могут быть изменены силой, а все дальнейшие решения, которые могут возникнуть, прежде всего в руках Украины, поскольку она должна иметь возможность решать свою собственную судьбу".

США проконсультируются с Европой перед встречей Трампа и Путина

Напомним, ранее премьер Польши Дональд Туск сообщил, что США пообещали проконсультироваться с европейскими партнерами перед саммитом президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Перед этим Трамп объявил дату и место переговоров с российским диктатором - 15 августа на Аляске. По данным NBC, Белый дом рассматривает вариант пригласить президента Украины Владимира Зеленского.

