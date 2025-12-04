Европейские лоукосты планируют вернуться в Украину: когда это станет возможным

Wizz Air

Wizz Air уже разработала детальный план возвращения: компания хочет разместить в Украине 15 самолетов в течение двух лет после мирного соглашения и увеличить их количество до 50 в перспективе семи лет.

По словам гендиректора Йожефа Варади, возобновление полетов станет для перевозчика "значительной возможностью". Он также прогнозирует появление в Украине волны так называемого "катастрофического туризма".

Ryanair

Ryanair, которая до большой войны перевозила около 1,5 млн пассажиров в год в Киев, Львов и Одессу, заявляет, что готова возобновить рейсы уже через две недели после заключения соглашения о безопасности. Компания планирует увеличить пассажиропоток до 4 млн в год.

easyJet

Еще один крупный лоукост - easyJet - тоже рассматривает возможность выхода на украинский рынок. Генеральный директор Кентон Джарвис называет Украину потенциально "крупнейшим строительным проектом Европы", куда многие люди захотят вернуться после завершения войны.

Отметим, что до полномасштабного вторжения украинские аэропорты обслуживали десятки миллионов пассажиров. В пиковом 2019 году этот показатель приблизился к 15 млн, в 2021 году - до 10,8 млн, по данным Cirium.