ua en ru
Чт, 04 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Европейские лоукосты планируют вернуться в Украину: когда это станет возможным

Четверг 04 декабря 2025 13:15
UA EN RU
Европейские лоукосты планируют вернуться в Украину: когда это станет возможным Авиакомпании разработали планы возвращения в Украину (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Европейские лоукосты планируют возобновить полеты в Украину сразу после того, как авиапространство станет безопасным для пассажирских рейсов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Wizz Air

Wizz Air уже разработала детальный план возвращения: компания хочет разместить в Украине 15 самолетов в течение двух лет после мирного соглашения и увеличить их количество до 50 в перспективе семи лет.

По словам гендиректора Йожефа Варади, возобновление полетов станет для перевозчика "значительной возможностью". Он также прогнозирует появление в Украине волны так называемого "катастрофического туризма".

Ryanair

Ryanair, которая до большой войны перевозила около 1,5 млн пассажиров в год в Киев, Львов и Одессу, заявляет, что готова возобновить рейсы уже через две недели после заключения соглашения о безопасности. Компания планирует увеличить пассажиропоток до 4 млн в год.

easyJet

Еще один крупный лоукост - easyJet - тоже рассматривает возможность выхода на украинский рынок. Генеральный директор Кентон Джарвис называет Украину потенциально "крупнейшим строительным проектом Европы", куда многие люди захотят вернуться после завершения войны.

Отметим, что до полномасштабного вторжения украинские аэропорты обслуживали десятки миллионов пассажиров. В пиковом 2019 году этот показатель приблизился к 15 млн, в 2021 году - до 10,8 млн, по данным Cirium.

Ранее мы писали о том, что с 10 сентября Польша ограничила авиадвижение вдоль границы с Украиной и Беларусью. Это сделано из соображений национальной безопасности и ограничение будет действовать до 9 декабря.

Читайте также о том, как война изменила гражданскую авиацию в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авиакомпания
Новости
Трамп сказал, когда был лучший момент для мирной сделки между Украиной и РФ
Трамп сказал, когда был лучший момент для мирной сделки между Украиной и РФ
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев