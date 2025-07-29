Европейские дороги непригодны для переброски войск: в ЕС разработали план модернизации

Дороги, мосты и железнодорожная инфраструктура Евросоюза непригодна для быстрой переброски танков, войск и военных грузов через континент в случае войны с Россией

Об этом заявил глава транспортного ведомства ЕС Апостолос Цицикостас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По его словам, при попытке пересечь восточную границу ЕС танки НАТО застрянут в туннелях, или станут причиной обвалов мостов.

Еврокомиссар намерен потратить 17 млрд евро на модернизацию инфраструктуры континента для повышения военной мобильности.

"Мы имеем старые мосты, которые нужно модернизировать. Мы имеем узкие мосты, которые нужно расширить. И мы имеем несуществующие мосты, которые нужно построить", - заявил Цицикостас.

Политик считает, что защищать континент будет невозможно, если европейские армии не смогут быстро перебрасывать войска в пределах ЕС. Он уточнил, что на сегодняшний день переброска военной техники и войск из западной части Европы в восточную "занимает недели, а в некоторых случаях и месяцы".

По данным FT, значительная часть существующей инфраструктуры не была построена с учетом необходимости переброски армий через страны Европы. Грузовики, передвигающиеся по европейским дорогам, обычно весят до 40 тонн, а танк - до 70 тонн.

Сейчас в ЕС разрабатывают стратегию, которая позволит перебрасывать войска "в течение нескольких часов, максимум дней" в случае нападения. Для этого планируется модернизация 500 инфраструктурных объектов вдоль четырех военных коридоров, пролегающих через континент. Проекты держатся в секрете из соображений безопасности.