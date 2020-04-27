"Європейська солідарність" вимагає негайно ухвалити закон про страхування медиків

Попри те, що президент Володимир Зеленський підтримав пропозицію "Європейської солідарності" щодо страхування медичних працівників на випадок смерті або захворювання від коронавірусу, вимога залишалася без належної відповіді вже кілька тижнів. Про це йдеться на сайті політсили, передає РБК-Україна.

"Втрачено дорогоцінний час в організації захисту лікарів, які на попередньому краю боротьби проти коронавірусу. Кожен п’ятий інфікований - це лікар. Лише за останні три дні інфіковано майже триста медиків. Тому закликаємо президента і монобільшість спільними зусиллями прискорити розв'язання питання захисту медичних працівників", - йдеться у зверненні.

"ЄС" вимагає цього тижня розглянути це питання на позачерговому засіданні Верховної ради.

"Керівництво парламенту вже п’ятий день незаконно не видає підписані листи для збору підписів за проведення позачергового засідання. Вимагаємо видати їх негайно. Засідання може бути скликане і за ініціативи президента із визначенням проекту як невідкладного. Ми послідовно наполягаємо, що Україні потрібна дієва модель протидії коронавірусу. Як відомо, за кількістю тестів Україна значно відстає від багатьох країн", - вважають в політсилі.

В партії наголошують, що неодноразово наполягали на тому, що під час карантину парламент має розглядати лише питання, які стосуються безпеки й захисту України та її громадян, а також боротьби з економічною кризою.

"Тому цього тижня слід розглянути і законопроект про гарантії неповернення банків, який врятує Україну від дефолту і відкриє шлях до отримання суттєвої міжнародної фінансової допомоги на подолання пандемії та економічної кризи", - закликали в "ЄС".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у зв'язку з ситуацією з коронавірусом в Україні лікарів почнуть тестувати кожні п'ять днів.

Раніше повідомлялося, що в Україні заразилися на коронавірус понад 1200 медиків.

Своєю чергою, Петро Порошенко закликав владу запровадити страхування медиків на випадок їхнього ураження COVID 19. На переконання Порошенка, розмір страхової виплати має прирівнюватись до виплат військовим на передовій.