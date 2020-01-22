Європейська федерація журналістів розкритикувала український закон про дезінформацію

Європейська федерація журналістів (EFJ) розкритикувала український законопроект про протидію дезінформації, спрямований на фактичний контроль ЗМІ на період російської агресії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт федерації.

В організації вважають, що закон буде використовуватися не для боротьби з російською пропагандою, а для переслідування українських журналістів.

"Журналістська спільнота вважає, що ця ініціатива, ймовірно, буде використовуватися в якості інструменту для переслідування українських журналістів. Зокрема, Національна спілка журналістів України попереджає, що закон узаконить державне втручання в журналістську діяльність і обмежить права працівників ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

Також EFJ закликає уникати будь-якого державного втручання і не позбавляти їх прав журналістів.

"Уряд має суворо дотримуватися журналістського саморегулювання і незалежності. Держава має створити умови для цього процесу, уникаючи будь-якого державного втручання і не позбавляти журналістів їх прав. EFJ категорично відкидає будь-яку пропозицію, згідно з якою держава буде регулювати журналістську діяльність і накладати будь-які обмеження на журналістів", - заявив Рікардо Гутьєррес, генеральний секретар EFJ.

Нагадаємо, 17 січня Міністерство культури, молоді та спорту України представило законопроект про дезінформацію. Документ спрямований на підвищення рівня медіаграмотності населення, органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Законопроект передбачає покарання за поширення недостовірної інформації - від адміністративних штрафів до позбавлення волі.

Також РБК-Україна писало, що Мінкультури представило порівняльну таблицю законопроекту про протидію дезінформації та запрошує ЗМІ, експертів та громадськість обговорити положення цього документа.