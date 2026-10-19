Европейская цена на частичный экспорт газа увеличит платежи в бюджет, - эксперт

"Государство со своей стороны будет иметь больше средств. Почему? Потому что если компании экспортируют газ, то по Налоговому кодексу Украины они должны платить ренту, то есть специальный налог, не от той цены, которая сейчас у нас сложилась в Украине, что абсолютно понятно, а по той цене, которая находится в Европе", - пояснил Петренко.



Кроме ренты, рост доходов от продаж газа означает и больший налог на прибыль.

"Это тогда позволит иметь, соответственно, больше средств по плате ренты, соответственно, больше средств налога на прибыль, то есть государство получит больше средств от увеличения добычи", - отметил директор АГКУ.



По словам Петренко, при прозрачном и контролируемом механизме выгоду получают обе стороны: компании – гарантированный спрос на часть ресурса, государство – дополнительные средства.



"Компании частные будут иметь, если мы говорим о частных, в первую очередь, вы задавали вопросы, они имеют, будут иметь гарантированный спрос на газ, а государство в случае реализации будет иметь больше налогов и средств, необходимых государственному бюджету", — подчеркнул Петренко.